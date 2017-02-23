Касильяс: Буффон сказал, что удаление облегчило жизнь «Ювентусу»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс прокомментировал поражение от «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Оба гола «Ювентус» забил во втором тайме с интервалом в две минуты. Португальцы играли вдесятером с 27-й минуты встречи, после того, как за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Алекс Теллес. По окончании встречи Касильяс обменялся футболками с вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.
«Буффон сказал мне, что удаление облегчило жизнь „Ювентусу“. Мы пытались добиться нужного результата, но те две минуты всё изменили. В другой ситуации мы могли на равных бороться с „Ювентусом“.
Если во втором матче они заработают ранее удаление, это будет нам на руку. В любом случае, мы должны упорно работать и продолжать верить в себя. Будет трудно, но мы отдадим все силы в Турине», — приводит слова Касильяса Mediaset Premium.
Ответную встречу «Ювентус» и «Порту» проведут в Турине 14 марта.