Альба: Луис Энрике – лучший тренер для «Барселоны», поддерживаю его до конца

Защитник «Барселоны» Хорди Альба считает, что клубу нет необходимости менять главного тренера команды Луиса Энрике. В последнее время испанские СМИ часто обсуждают этот вопрос.
«Луис Энрике – лучший тренер для «Барселоны», которого клуб может иметь на сегодняшний день. Я поддерживаю его до конца. Луис Энрике научил меня многим футбольным концепциям, которые раньше мне были неизвестны», — приводит слова Альбы Marca.
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что клуб склоняется к тому, чтобы продлить контракт с Луисом Энрике. Соглашение тренера заканчивается летом 2017 года, и он обещал окончательно определиться со своим будущим в апреле.