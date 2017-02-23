Бериццо: ответный матч ЛЕ с «Шахтёром» — один из важнейших в истории «Сельты»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтёром». Встреча состоится 23 февраля в Харькове, начало — в 23:05 мск. В первом матче «горняки» одержали выездную победу — 1:0.
«Мы должны сделать так, чтобы „Шахтёр“ как можно меньше времени проводил с мячом. В моменты же, когда будем отбирать мяч, хотим привлекать к атакующим действиям больше футболистов. „Сельта“ постарается очень много прессинговать соперника. Также важно будет соединить Яго Аспаса с другими игроками нападения и таким образом сориентировать наши действия на атаку.
В данном случае я больше верю в эмоциональную составляющую, чем в какие-то тактические нюансы. Это без преувеличения будет один из важнейших матчей в истории нашего клуба», — приводит слова Бериццо официальный сайт «Шахтёра».