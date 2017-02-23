Клопп: «Боруссия» следила за Мхитаряном и Де Брёйне, но должна была взять одного

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», отметил, что в своё время клуб был заинтересован в услугах экс-полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брёйне, выступающего ныне за «Манчестер Сити», и бывшего хавбека амстердамского «Аякса» Кристиана Эриксена, перебравшегося в «Тоттенхэм Хотспур». Следил немецкий клуб и за экс-полузащитником донецкого «Шахтёра» Генрихом Мхитаряном, в пользу которого и сделал выбор. В настоящее время игрок сборной Армении защищает цвета «Манчестер Юнайтед».
«Боруссия» следила очень интенсивно за Мхитаряном, Эриксеном и Де Брёйне, но должна была взять одного. После перехода в «Тоттенхэм» Эриксен сделал шаг вперёд в своей карьере. Это очень сильный игрок», — цитирует Клоппа Ekstra Bladet.