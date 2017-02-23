«Вольфсбург» просит своих болельщиков о поддержке в матче с «Вердером»

Руководство и тренерский штаб «Вольфсбурга» хорошо понимают, что команда своей игрой и результатами разочаровала болельщиков. Тем не менее спортивный директор «волков» Олаф Реббе призвал болельщиков заполнить стадион в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».
«Нам теперь нужен весь «Вольфсбург». Команде необходимы её болельщики и весь город, чтобы склонить чашу весов в нашу пользу в этой важной игре. Но и сама команда должна постараться», — приводит слова Реббе Bild.
В выездной игре 21-го тура «Вольфсбург» на выезде проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 0:3. Встреча с «Вердером» состоится 24 февраля.
В данный момент «Вольфсбург» с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.