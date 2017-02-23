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Алвес хотел вернуться в «Барселону» после перехода в «Ювентус»

23 февраля 2017, четверг. 09:54. Футбол
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», хотел вернуться в каталонский клуб всего через несколько месяцев после перехода в «старую синьору», передаёт Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, после солнечной Барселоны бразильский футболист никак не мог привыкнуть к климату Турина. Кроме того, ему было сложно адаптироваться к игре бьянконери. Алвес знал, что в зимнее трансферное окно испанский гранд будет искать флангового защитника, поскольку главный тренер Луис Энрике не рассчитывал на Алейкса Видаля. В связи с этим Алвес контактировал с представителями «Барселоны», выразив желание вернуться в клуб, но те поблагодарили его за предложение, однако сказали, что его время в этом клубе закончилось.

Алвес летом сам покинул «Барселону» на правах свободного агента, несмотря на то что мог остаться ещё на один сезон. Интересно, что на днях игрок назвал руководителей «Барселоны» фальшивыми и неблагодарными людьми.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Дани Алвес
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