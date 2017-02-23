Альба о возможном переходе Иско в «Барселону»: люблю сильных игроков

Защитник «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника мадридского «Реала» Иско в каталонский клуб. Футболист сборной Испании был бы не прочь видеть своего партнёра по национальной команде в стане сине-гранатовых.
«Иско – хороший футболист. Я играл с ним в «Валенсии». Мне нравятся сильные игроки», — приводит слова Альбы AS.
Иско защищал цвета «Валенсии» с 2010 по 2011 год, а до 2013 года играл за «Малагу». После этого он пополнил ряды «сливочных».
Ранее испанские СМИ сообщали, что Иско склоняется к смене клубной прописки летом в поисках большей игровой практики. В текущем сезоне игрок в Примере провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.