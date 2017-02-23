Кампо: Зидан точно такой, каким его видят люди

Бывший защитник мадридского «Реала» Иван Кампо поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике «сливочных» Зинедине Зидане, возглавляющем ныне команду. Кампо считает, что французский специалист справляется со своими обязанностями достаточно неплохо.
«Зидан точно такой, каким его видят люди. Он не изменился по сравнению с теми временами, когда сам выходил на поле. Зинедин обладает харизмой и психологией победителя. Кроме того, он умеет доступно передавать футболистам свои игровые идеи. Зидан как артист, сохраняющий спокойствие в работе. Он делал это на поле, а теперь – на тренерской скамейке. Мне очень нравится его «Реал», — приводит слова Кампо Bernabeu Digital.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.