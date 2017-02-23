Аллегри: Алвес является примером для подражания, он показал это в игре с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри по достоинству оценил вклад защитника Дани Алвеса в победу над «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). На 73-й минуте бразилец заменил Штефана Лихтштайнера, а через минуту забил гол.
«У Штефана была жёлтая карточка, поэтому мы решили не рисковать и заменили его. Алвес является чемпионом, футболист с большим энтузиазмом, который выиграл всё, что можно. Его игра в последние 20 минут лишний раз доказывает, что он недаром является примером для подражания. Это профессиональный игрок», — цитирует Аллегри Goal.