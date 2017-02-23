Моуринью: FA снова ставит свои интересы выше интересов клубов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал Федерацию футбола Англии (FA) за неудобный календарь для его клуба после того, как манкунианцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее стало известно, что 13 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 1/4 финала Кубка Англии.
Между выездной игрой на «Стэмфорд Бридж» красным предстоят две игры 1/8 финала Лиги Европы, хотя «МЮ» ещё даже не знает соперника по этой стадии турнира.
«Я обеспокоен и очень удивлён, потому что решение насчёт даты четвертьфинала Кубка Англии было принято до того, как мы узнаем своего соперника в Европе. Сейчас мы ещё не знаем, где будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи. В понедельник мы играем против „Челси“, а потом нас ждёт ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции. Они снова ставят свои интересы выше интересов клубов, и никому нет до этого дела», — цитирует Моуринью Reuters.