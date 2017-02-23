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«Интер» использует дерби с «Ромой», чтобы провести переговоры с Маноласом

23 февраля 2017, четверг. 11:43. Футбол
Руководство «Интера» по-прежнему заинтересовано в услугах защитника «Ромы» Костасе Маноласе. Представители нерадзурри намерены провести переговоры с футболистом в воскресенье, 26 февраля, когда состоится дерби с римлянами. Об этом пишет Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Манолас уже согласовал контракт с «Интером», а «Рома» заработает на продаже 25-летнего игрока € 50 млн. Итальянские СМИ пишут, что сумма будет значительно меньше.

Всё дело в том, что римляне намерены выкупить права на Жуана Жезуса, который играет в «Роме» на правах аренды и принадлежит «Интеру». Бразилец оценивается в € 8 млн. По этой причине «волки» снизят цену на грека до € 38 млн.

Что касается контракта Маноласа, ему предложат € 3 млн в год. В «Роме» Костас получает € 1,8 млн.
Источник: Tuttosport Сообщить об ошибке
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