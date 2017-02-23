Гендиректор «Шинника»: очень хочется, чтобы команда играла в Премьер-лиге

Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин рассказал о положении дел в клубе и планах на будущее.
«Самая главная проблема, которая на сегодняшний день существует у «Шинника», — это долги. Они копились не один месяц, и сейчас этот вопрос мы решаем. Есть положительная динамика. Осталось «закрыть» ряд долгов по премиальным. В ближайшее время мы это сделаем. Потому что есть поддержка и понимание со стороны правительства области.
Бюджет клуба на 2017 год утверждён. Но мы будем работать над его увеличением и в дальнейшем. Хочется, чтобы появился новый сильный спонсор. Огромную поддержку оказывают первые лица области — мэр города, правительство. Все повернулись лицом к футболу. Все очень рады, что клуб встаёт на ноги.
Очень хочется, чтобы команда играла в Премьер-лиге. Поэтому в ближайший год мы будем стабилизировать ситуацию с финансами. Выстраивать структуру. И, если всё получится, через некоторое время будем ставить самые высокие задачи», — цитирует Горина официальный сайт ФНЛ.