Клопп считает, что у Дольберга, которым интересуется «Боруссия», великое будущее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил 19-летнего нападающего «Аякса» Каспера Дольберга, за которого дортмундская «Боруссия» готова заплатить € 20 млн. Клопп работал со «шмелями» до перехода в «Ливерпуль».
«Кто не знает Каспера Дольберга? Вы не можете играть за «Аякс» и не быть знаменитым. У него великое будущее, он фантастический игрок.
Я люблю датских футболистов. В «Майнце» у меня был Андреасен, он был монстром. У меня приятные воспоминания о Бо Свенссоне и Мохамеде Зидане. Вероятно, он наполовину датчанин, ведь его жена из Дании», — цитирует Клоппа Sky Sports.