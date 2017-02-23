Будущее Вайденфеллера в «Боруссии» Д остаётся неясным

Будущее голкипера дортмундской «Боруссии» Романа Вайденфеллера в немецком клубе продолжает оставаться неясным. Спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк отметил, что не знает, продлит ли «Боруссия» контракт со своим футболистом.
«Мы беседовали с Романом недавно, однако этого вопроса не затрагивали. В обозримом будущем сядем за стол переговоров и обсудим вопрос. Пока ещё ничего не решено», — приводит слова Цорка Kicker.
Действующее соглашение Вайденфеллера с «Боруссией» в силе до лета 2017 года.
Вайденфеллер не считался игроком основного состава, но после того, как получил травму Роман Бюрки, он по итогам 21 тура Бундеслиги сыграл в 7 матчах и пропустил 11 голов.