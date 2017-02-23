Вратарь «Шапекоэнсе», потерявший ногу, посетил паралимпийский центр

Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу в результате авиакатастрофы в Колумбии, посетил бразильский паралимпийский центр.
«Это был необыкновенный момент. Я мог пообщаться с людьми из разных видов спорта, и это было прекрасно. Я был рад увидеть, что ограничение — это только то, что находится в сознании. Все тут в состоянии сделать больше, чем они делали до получения травм. Меня это мотивирует», — цитирует Фольманна официальный сайт Международного паралимпийского комитета.
Ранее Фольманн признался, что хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.