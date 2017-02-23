«Боруссия» Д готова заплатить € 8 млн за форварда «ПСЖ» Огустена

Руководство дортмундской «Боруссии» заинтересовано в услугах нападающего «ПСЖ» Жана-Кевина Огустена. Об этом сообщает L’Equipe.
За 19-летнего форварда «Боруссия» готова заплатить € 8 млн. В январе Огустен был близок к переезду в Бундеслигу на правах аренды. В услугах француза была заинтересована «Герта», но переход так и не состоялся.
В нынешнем сезоне Жан-Кевин Огустен принял участие в 10 матчах чемпионата Франции (1 в основном составе), забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Контракт с «ПСЖ» действует до лета 2018 года.