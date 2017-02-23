Насри: отсутствие успеха у «Арсенала» — это не вина Венгера, дело в игроках

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри вступился за главного тренера «канониров» Арсена Венгера, который может покинуть команду летом этого года. Насри считает, что вина за отсутствие успеха у «Арсенала» лежит на игроках, а не на тренере.
«Люди должны быть справедливы. «Арсенал» не может добиться успеха не из-за Венгера, а из-за игроков, которые выходят на поле. Футболисты добывают результат. Нельзя критиковать тренера, который пришёл в большой клуб и сделал его ещё больше.
Мне трудно что-то говорить о команде, потому что я обязан «Арсеналу». Я приехал в Премьер-лигу из-за Венгера, у меня была хорошая карьера, и во многом благодаря ему.
Благодаря Венгеру я обрёл уверенность, он сделал меня лучше. Все, кто играл под его руководством, прогрессировали», — цитирует Насри Sky Sports.
Самир Насри играл за «Арсенал» с 2008 по 2011 год.