Коутиньо: очень рад, что выиграл награду Samba Gold 2016

«Эта награда много значит для меня. Я очень рад, что в прошлом году удостоился признания со стороны многих людей. Это был важный год для меня, рад, что выиграл награду.
«Ливерпулю» в 2016 году удалось добраться до двух финалов, жаль, что ни одного мы не выиграли, но мы стали сильнее. Мы все играли хорошо, здорово начали сезон-2016/17. В конце года я получил травму, но в целом это был положительный год», — цитирует Коутиньо пресс-служба «Ливерпуля».
24-летний Коутиньо, ставший обладателем этого приза впервые, набрал 32,13% голосов, опередив форварда «Барселоны» Неймара (27,88%), который признавался лучшим два последних года. Третье место занял полузащитник «Реала» Карлос Касемиро (13,35%).