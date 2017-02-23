«Зенит» и «Црвена Звезда» будут проводить благотворительные турниры

Как ранее уже стало известно, президенты «Зенита» Александр Дюков и белградской «Црвены Звезды» Светозар Мияилович подписали соглашение о сотрудничестве двух клубов. Документ предусматривает активное взаимодействие клубов по вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением матчей, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства игроков основных и молодёжных команд.
«Для обеспечения успешной реализации соглашения клубы будут проводить совместные совещания и консультации на всех уровнях. В рамках сотрудничества будут созданы рабочие группы и комиссии, в задачи которых войдёт подготовка и подписание дальнейших соглашений и договоров. Кроме того, в соглашении предусмотрено проведение товарищеских матчей и благотворительных турниров», — говорится на официальном сайте «Зенита».