Янг: было бы фантастически сыграть за «МЮ» на «Уэмбли» в финале Кубка лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг поделился ожиданиями от матча с «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги. Встреча состоится 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Было бы фантастически сыграть в воскресенье на „Уэмбли“, но всё зависит от решения тренера. Я полностью готов выйти на поле. Тренер сказал, что я был лучшим игроком матча с „Блэкберном“, и это воодушевляет меня. Конечно, я хотел бы попадать в стартовый состав каждую неделю.
Мы сыграли в Лиге Европы на день раньше обычного, так что у нас есть больше времени подготовиться к финалу. Если мы должным образом восстановимся, то будем хорошо готовы к воскресному матчу», — цитирует Янга официальный сайт «МЮ».