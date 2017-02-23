«Рубин» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Рубин» провёл товарищескую встречу в Ла Манге (Испания) с норвежским клубом «Мьёндален».
Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0. В составе «Рубина» единственный мяч на 68-й минуте записал на свой счёт Мийо Цакташ.
«Рубин» после 17 туров РФПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Мьёндален» по итогам прошлого сезона второго норвежского дивизиона занял шестую строчку в таблице.
Товарищеский матч
«Рубин» (Казань, Россия) – «Мьёндален» (Мьёндален, Норвегия) – 1:0 (0:0)
Гол: Цакташ, 68 (1:0).