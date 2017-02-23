Зидан: контракт Пепе – не моё дело, но я на него рассчитываю до конца соглашения

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об истекающем контракте защитника команды Пепе.
«Пепе может перейти в китайский клуб? Он является важным игроком «Реала». Когда он играет, то выполняет свою работу на поле – это самое важное сейчас. Его контракт – не моё дело. Я буду на него рассчитывать до конца соглашения. Есть матчи, в которых он играет, а есть те, когда он оказывается на скамейке. У меня в команде восемь хороших защитников. Каждый из них время от времени не попадает в состав», — цитирует Зидана Squawka.
Контракт 33-летнего Пепе с «Королевским клубом» заканчивается летом 2017 года. По информации испанских СМИ, игрок может перебраться в китайский клуб или продлить соглашение с «Реалом» в ближайшее время.