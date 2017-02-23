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«Спартак-2» обыграл «Шинник» в матче за 11-е место на Кубке ФНЛ
23 февраля 2017, четверг. 18:38.
Футбол
«Спартак-2» одержал победу над «Шинником» в матче за 11-е место на Кубке Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос» и закончилась со счётом 0:2.
Голами в составе красно-белых отметились Артём Федчук и Владислав Пантелеев, который реализовал пенальти. Ярославская команда доигрывала вдесятером из-за удаления Тараса Царикаева на 71-й минуте.
Кубок ФНЛ. За 11-е место
23 февраля 2017, четверг. 16:45 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 2
Спартак-2
Москва
0:1
– Федчук – 57
,
0:2
– Пантелеев – 71 (пен)
Удаления:
Царикаев, 71 – нет
Источник:
«Чемпионат»
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Спартак-2
Шинник
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