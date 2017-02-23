Косельни: хочу, чтобы Венгер продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни выразил надежду, что главный тренер Арсен Венгер продлит контракт с клубом. Текущее соглашение французского специалиста истекает по окончании этого сезона.
«Хочу, чтобы Венгер продлил контракт с клубом. Я уже семь лет работаю с ним, он дал мне шанс прийти в «Арсенал». Под его руководством я вырос как игрок и человек. Я обязан ему своей карьерой», — цитирует Косельни L'Equipe.
После поражения «Арсенала» от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов многие специалисты, в том числе и бывшие игроки «канониров», призвали Венгера покинуть клуб по окончании сезона.