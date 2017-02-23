Игроки «Арсенала» Т провели мастер-класс для детей московской школы в Анталье

Футболисты молодёжной команды тульского «Арсенала» Артём Мингазов и Роман Изотов вместе с персоналом клуба провели мастер-класс для детей Московской частной международной школы в Анталье. Игроки написали диктант по сочинению писателя Ивана Тургенева «Русский язык», вручили подарки школе и провели урок физкультуры.
«Нас очень тепло здесь приняли. Провели экскурсию по школе, затем мы написали диктант. Надеюсь, что его результаты не объявят. Очень приятно, что даже за границей знают о тульском „Арсенале“ и болеют за эту команду», — передаёт слова Мингазова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
В настоящее время клуб проводит заключительный сбор в Белеке. 25 февраля команда проведёт последний товарищеский матч с тбилисским «Динамо», после чего вернётся в Россию.