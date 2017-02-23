Дзюба, Кокорин и Данни – в атаке «Зенита» на матч против «Андерлехта»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Андерлехта» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт на стадионе «Петровский». С первых минут у российской команды в нападении сыграют Артём Дзюба, Мигел Данни и Александр Кокорин.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни, Дзюба.
«Андерлехт»: Рубен, Обрадович, Спаич, Дешахт, Нахар, Тилеманс, Дендонкер, Станчу, Кипчу, Ачеампонг, Телин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Андерлехт». Начало встречи — в 21:00 мск.
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