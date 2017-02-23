Динь: в сердце Пайета всегда был «Марсель»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Лука Динь прокомментировал переход своего соотечественника, полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэм Юнайтед» в «Марсель». За трансфер Пайета «провансальцы» заплатили £ 25 млн (€ 29 млн).
«В сердце Пайета всегда был „Марсель“. Во время Евро-2016 Патрис Эвра много говорил об атмосфере на „Велодроме“, рассказывал, как ему там нравилось. Так что я думаю, что Эвра и Пайет — очень хороший вариант для клуба, а „Марсель“ — отличный вариант для них», — сказал Динь в интервью Omnisport.