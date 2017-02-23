Руни объявил, что останется в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни объявил, что останется в английском клубе, несмотря на активный интерес нескольких команд из Китая.
«Несмотря на интерес других клубов, за который я благодарен, хотел бы покончить с появившимися слухами и сказать, что я остаюсь в „Манчестер Юнайтед“. Надеюсь, что буду играть полноценную роль и помогу команде в борьбе за успех на всех четырех фронтах», — цитирует текст заявления Руни PA Sport.
Ранее сообщалось, что сам футболист заинтересован в переезде в Китай и уже получил от «МЮ» разрешение на переход, однако позже появилась информация, что Уэйн всё же не покинет клуб.
В услугах 31-летнего форварда были заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».