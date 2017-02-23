Почеттино: «Тоттенхэм» хочет реванша за поражение «Генту» в первом матче ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от домашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Гентом». Первый матч бельгийцы выиграли со счётом 1:0.
«Я всё ещё чувствую осадок за поражение в первом матче. Для соперника это была большая победа. Слышал, как они её праздновали в раздевалке. Это оказало на команду большое влияние. Теперь нужно использовать это для того, чтобы победить и выйти в следующий раунд турнира. «Тоттенхэм» хочет реванша.
Первый матч получился сложным. Мы не сыграли хорошо и поплатились за это. Сегодня же перед глазами своих болельщиков «Тоттенхэму» нужно продемонстрировать качественную и агрессивную игру, а также желание пробиться в 1/8 финала», — цитирует Почеттино Daily Star.
Матч «Тоттенхэм» — «Гент» начнётся в 23:05 по московскому времени.
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