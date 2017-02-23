Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пети: думаю, Гризманн определённо перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

23 февраля 2017, четверг. 20:55. Футбол
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети выразил мнение, что его соотечественник Антуан Гризманн перейдёт из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что он определённо перейдёт в „Манчестер Юнайтед“. У него отличные отношения с Полем Погба, они здорово смотрятся в связке в национальной сборной и тесно дружат между собой. Гризманн даст „МЮ“ голы. Кроме того, манкунианцам очень пригодится его победный менталитет. Если он перейдёт в „МЮ“, это будет шикарной сделкой для „дьяволов“, — цитирует Пети Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн Эммануэль Пети
Новости. Футбол
23 февраля 2017, четверг
21:33 Президент «ПСЖ»: Верратти не продаётся, он точно не уйдёт из Парижа
21:25 Бензема оштрафуют за фотографию с игуаной
21:18 Срна: «Шахтёру» нужна аккуратность, «Сельта» создала проблемы «Барсе» и «Реалу»
21:15 Кверквелия: вера Сёмина окрыляет
21:09 «Локомотив» объявил о переходе Кверквелии из «Рубина» на правах аренды
21:07 «Спартак-Нальчик» победил «СКА-Хабаровск» в матче за 9-е место на Кубке ФНЛ
20:59 Роналду после поражения от «Валенсии» кричал: «Я забил гол, а ты что сделал?!»
20:58 «Олимпиакос» разгромил «Османлыспор» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
20:55 Пети: думаю, Гризманн определённо перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
20:34 Почеттино: «Тоттенхэм» хочет реванша за поражение «Генту» в первом матче ЛЕ
20:32 Руни объявил, что останется в «Манчестер Юнайтед»
20:31 Ибрагимович: французские журналисты всегда будут говорить обо мне
20:23 Динь: в сердце Пайета всегда был «Марсель»
20:17 Дани Алвес может воссоединиться с Гвардиолой, перейдя летом в «Манчестер Сити»
20:13 Игрок «Эвертона» Боласье перенесёт вторую операцию и пропустит 6-8 месяцев
19:54 Дзюба, Кокорин и Данни – в атаке «Зенита» на матч против «Андерлехта»
19:49 «Спартак» подписал контракт с камерунским защитником Зеппатой
19:43 «Анжи» в контрольном матче потерпел поражение от «Атырау»
19:33 «Спартак» подтвердил переход 18-летнего форварда «Порту» Самбу
19:33 «Томь» в товарищеском матче уступила «Жетысу»
19:30 Игроки «Арсенала» Т провели мастер-класс для детей московской школы в Анталье
19:24 «Кайрат» с Аршавиным обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
19:14 Куман: Руни? Не время говорить о том, кто нужен «Эвертону» в следующем сезоне
19:07 Косельни: хочу, чтобы Венгер продлил контракт с «Арсеналом»
18:47 «Спартак-Нальчик» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы команд
18:42 Московское «Динамо» объявило, что выкупит трансфер Панченко у ЦСКА
18:40 Де Брёйне: матч ЛЧ с «Монако» стал одним из самых сумасшедших в моей карьере
18:38 «Спартак-2» обыграл «Шинник» в матче за 11-е место на Кубке ФНЛ
18:23 Гасилин перешёл в «Амкар», «Зенит» сохранил право приоритетного выкупа игрока
18:17 Зидан: контракт Пепе – не моё дело, но я на него рассчитываю до конца соглашения
18:13 «Барселона», «Реал», «Арсенал» и другие топ-клубы летом поборются за Мбаппе
17:47 «Рубин» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче
17:45 Янг: было бы фантастически сыграть за «МЮ» на «Уэмбли» в финале Кубка лиги
17:44 Каннаваро: «Наполи» нужно верить в успех в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ
17:35 Бельерин рассмотрит предложение «Барселоны», если Венгер уйдёт из «Арсенала»
17:23 FA разрешила четвёртую замену в дополнительное время Кубка Англии с 1/4 финала
17:16 Эскудеро продлил контракт с «Севильей» до 2021 года
17:01 Эссьен поддерживает форму с «Челси»
16:52 Нападающий «Зенита» Гасилин: принял решение перейти в другой клуб
16:29 «Зенит» и «Црвена Звезда» будут проводить благотворительные турниры
16:25 «Шинник» — «Спартак-2»: стали известны стартовые составы команд на Кубок ФНЛ
16:15 Варди: не жалею, что не перешёл в «Арсенал»
16:01 «Зенит-2» обыграл «Краснодар-2» в серии пенальти и занял 13-е место на Кубке ФНЛ
15:45 Коутиньо: очень рад, что выиграл награду Samba Gold 2016
15:37 Насри: отсутствие успеха у «Арсенала» — это не вина Венгера, дело в игроках
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов вам запомнился больше всего?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+