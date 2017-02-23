Пети: думаю, Гризманн определённо перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети выразил мнение, что его соотечественник Антуан Гризманн перейдёт из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что он определённо перейдёт в „Манчестер Юнайтед“. У него отличные отношения с Полем Погба, они здорово смотрятся в связке в национальной сборной и тесно дружат между собой. Гризманн даст „МЮ“ голы. Кроме того, манкунианцам очень пригодится его победный менталитет. Если он перейдёт в „МЮ“, это будет шикарной сделкой для „дьяволов“, — цитирует Пети Sky Sports.