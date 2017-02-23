Бензема оштрафуют за фотографию с игуаной

Во время своего отпуска в декабре французский футболист посетил Национальный парк Мартиники, сделал фотографию с игуаной и выложил её в своих соцсетях. Снимок был замечен властями Мартиники, которые обвинили игрока в нарушении закона. Игуана, с который сфотографировался форвард «Реала», находится под защитой в этой стране, так как является вымирающим видом, и фотографироваться с ней запрещено. Таким образом, Кариму придётся заплатить штраф за нарушение закона.
«Для Бензема двери в Мартинику всегда открыты, но он должен быть осторожнее, потому что законы распространяются и на футболистов», — сказал менеджер парка.