Фарфан получил повреждение голеностопа и может пропустить матч с «Тосно»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил повреждение связки голеностопного сустава в контрольном матче на сборе в Испании с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1), который состоялся вчера.
Футболист хромает и передвигается в специальном плотном сапожке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. В таких случаях восстановление может занять от пяти дней. Скорее всего, он не примет участие в домашнем матче Кубка России с «Тосно», который состоится 1 марта.
Фарфан перешёл в «Локомотив» этой зимой на правах свободного агента.