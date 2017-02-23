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Тренер «Кайрата»: на фоне команд уровня «Крыльев Советов» видны все наши минусы

23 февраля 2017, четверг. 22:39. Футбол
Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями от контрольного матча с «Крыльями Советов» (1:0).

«Очень хорошая игра, высокий темп, матч был насыщен борьбой. Очень доволен, что у нас был такой спарринг. Когда играем с такими командами, то видим все наши минусы. В целом очень доволен. Благодарен ребятам, что проделали такую работу в последний день сборов, хотя психологически все устали. Забили прекрасный гол, могли забить ещё, многое не реализовали, а в обороне сыграли надёжно и самоотверженно.

Закончили подготовку в Турции, сейчас нужно несколько дней хорошо отдохнуть и подготовиться к Суперкубку в домашних условиях», — цитирует Цхададзе сайт «Кайрата».
Источник: Футбольный клуб "Кайрат" Сообщить об ошибке
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ФК Кайрат ФК Крылья Советов
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23 февраля 2017, четверг
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