«Зенит» победил «Андерлехт» в Санкт-Петербурге, но вылетел из Лиги Европы

«Зенит» победил «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:1.
В середине первого тайма Александр Кокорин сделал диагональ налево на Артёма Дзюбу, он вошёл в штрафную и в борьбе с двумя оппонентами откатил мяч на подбежавшего Виктора Жулиано, и тот открыл счёт. На 72-й минуте Жулиано сделал передачу накоротке в чужой штрафной, позволив Дзюбе оказаться на ударной позиции, а 22-й номер «Зенита» аккуратно и точно пробил в правый нижний угол.
Шесть минут спустя Дзюба продавил защитника «Андерлехта», оказался с мячом у лицевой линии и прострелил на Жулиано, который в касание отправил мяч в сетку. На второй добавленной минуте голевая атака удалась команде из Бельгии — завершил её Исаак Телин, точно пробивший головой в угол ворот Юрия Лодыгина.
«Зенит», в первом матче на выезде уступив «Андерлехту» со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола. Бельгийский клуб пробился в 1/8 финала турнира.