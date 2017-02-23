Источник: «Лестер» отправил Раньери в отставку

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, утверждает Daily Mail.
Руководство «лис» приняло решение расстаться со специалистом после поражения от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, и команда рискует вылететь в Чемпионшип. Представители клуба отказываются от комментариев.
Слухи о возможном увольнении Раньери начали появляться в первой половине февраля, но тогда «Лестер» официально объявил, что продолжает доверять тренеру, который привёл команду к сенсационной победе в Премьер-лиге в сезоне-2016/17.