«Лестер» подтвердил отставку Раньери

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери отправлен в отставку, информирует официальный сайт «лис».
«Клаудио возглавил клуб в июле 2015 года и привёл „Лестер“ к величайшему триумфу в 133-летней истории клуба, впервые сделав его чемпионом Англии. Раньери, вне всяких сомнений, самый успешный тренер за всю историю „Лестер Сити“.
Тем не менее результаты в нынешнем сезоне чемпионата Англии поставили статус клуба как участника АПЛ под угрозу, и совет директоров с болью признал, что смена тренера необходима в интересах клуба. Совет директоров начал процесс поиска нового тренера и не будет делать никаких дальнейших комментариев до его завершения», — говорится в заявлении.
Слухи о возможном увольнении Раньери начали появляться в первой половине февраля, но тогда «Лестер» официально объявил, что продолжает доверять тренеру.