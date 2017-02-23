Маурисио: «Зенит» выжал свой максимум и показал характер в матче с «Андерлехтом»

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио после ответного матча с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы подвёл итоги игры. Встреча закончилась победой российской команды со счётом 3:1. Первая игра завершилась победой бельгийцев со счётом 2:0. Таким образом, «Андерлехт» по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала, а «Зенит» своё участие на турнире завершил.
«Нам не хватило концентрации. Они нанесли удар по нашим воротам, и у них получилось. Мы были уверены в нашей победе, выжали свой максимум, показали хорошую физическую подготовку. В итоге проиграли. Сейчас главное не опускать голову. Сегодня вся команда, не только Данни, показала характер. Увы, результат вы знаете. Проиграли и игроки, и тренер. Сложно сказать, что это была ошибка. Дальше будет лучше.
«Зенит» — большая команда, которая должна бороться за трофеи. Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ. Там легко не будет. Я здесь уже семь лет и не вспомню лёгкие игры. Сейчас нужно продолжать нашу работу и стремиться к лучшему», — передаёт слова Маурисио корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.