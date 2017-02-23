Защитник «Андерлехта»: думаю, «Зенит» скучает по Халку, с которым он был сильнее

Защитник «Андерлехта» Брам Нуйтинг поделился впечатлениями от ответного гостевого матча с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы и выразил мнение, что питерская команда была сильнее, когда за неё выступал бразильский нападающий Халк.
Встреча закончилась победой россиян со счётом 3:1. Первая игра завершилась победой бельгийцев со счётом 2:0. Таким образом, «Андерлехт» по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала, а «Зенит» своё участие на турнире завершил.
«Замечательное ощущение — пройти дальше. «Зенит» сегодня был лучше, они играли в отличный футбол и у них было много шансов. Это отличная команда с хорошими игроками, но дальше идём мы. Посмотрим, что будет дальше.
Конечно, думаю, они скучают по Халку, но у них много других хороших игроков. «Зенит» с ним был сильнее, потому что он отличный и сильный нападающий. Халк — футболист с такими качествами, которые есть не у всех игроков. Это большая потеря для «Зенита», — передаёт слова Нуйтинга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.