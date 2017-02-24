Форвард «Андерлехта» Телин: «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов

Форвард «Андерлехта» Исаак Телин прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы. «Андерлехт» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге со счётом 1:3, однако благодаря домашней победе со счётом 2:0 прошёл в следующий раунд. Телин на 90-й минуте забил решающий гол.
«Не знаю, являюсь ли я героем игры. Просто старался помочь команде и рад успеху. Мы старались правильно выстроить тактику, держа в голове, что даже одного гола нам должно хватить для выхода в следующий раунд. Конечно, было тяжело, учитывая технику игроков соперника и их физические данные. Замёрз ли я на поле? Нет, я всё-таки из Швеции! Привык к такой атмосфере. Ничего особенного для меня не было. Помню, однажды сыграли при минус 18!
«Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов. Очень сильный соперник. В линии атаки у вашей команды играют футболисты, выступающие за сборную – Дзюба, Кокорин. Может, сегодня как раз был матч, напоминавший по качеству игру из Лиги чемпионов. Но всё-таки это Лига Европы», — передаёт слова Телина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.