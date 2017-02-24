«Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на гол Караваева

«Ростов» не удержал победу над «Спартой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходила в Праге на стадионе «Дженерали Арена — Летна» и завершилась со счётом 1:1.
На 13-й минуте Александр Ерохин прострелил по линии штрафной в центр на Александра Бухарова, который технично обработал мяч и забросил его вглубь штрафной, куда устремился Дмитрий Полоз и спокойно пробил в правый угол.
В середине второго тайма Коста Намоинесу ударил локтем Сердара Азмуна и получил вторую жёлтую карточку. На 84-й минуте экс-игрок ЦСКА Вячеслав Караваев подключился к атаке по правому краю, получил мяч на краю штрафной, сместился в центр и пробил в дальнюю девятку.
«Ростов», победивший в первом матче со счётом 4:0, вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Спарта» покинула турнир.