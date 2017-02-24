Данильянц: о будущих соперниках «Ростова» не думали, уважать нужно любого

Наставник «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал выездную ничью с пражской «Спартой» (1:1) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
«Матч был непростым, над ребятами довлело то, что мы по счёту легко одолели соперника в первой игре. Хотя наши ребята хорошо начали, выигрывали много единоборств, забили гол. Во втором тайме надо было ещё больше сконцентрироваться, чтобы сохранить этот результат. Многое у нас не получалось, но ребятам удалось победить по сумме двух матчей. Мы их поздравляем. Для нас это большая победа.
Гол Полоза мог бы украсить любой матч. Сначала была выиграна борьба, выигран подбор, и потом было хорошее взаимодействие Бухарова и Полоза.
О будущих соперниках не думали. Старались сконцентрироваться только на этом матче, понимая, что расслабишься — потом больше никого не найдёшь. Любого соперника на этой стадии турнира нужно уважать», — сказал Данильянц в эфире программы «Все на матч».