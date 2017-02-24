Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Российские «Ростов» и «Краснодар» вышли в следующую стадию соревнований, победив, соответственно, пражскую «Спарту» и «Фенербахче». «Зенит» завершил выступление в турнире, уступив «Андерлехту».
Борьбу в турнире также продолжат: АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания), «Шальке-04» (Германия).
Жеребьёвка 1/8 финала состоится 24 февраля. Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.