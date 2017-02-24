Калачёв: мы выложились в играх со «Спартой», но лучшая форма «Ростова» впереди

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал выездную ничью с пражской «Спартой» (1:1) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
«Эмоций осталось мало. Была тяжёлая игра на тяжёлом поле. Сегодня больше было борьбы, поскольку в таких условиях невозможно показывать красивый футбол. И мы старались, и „Спарта“ старалась. Главное, что мы прошли дальше. Это большой успех для нас, нашего клуба, наших болельщиков.
Мы верим в Медведева, и он своей игрой доказал, что на данный момент может заменить Джанаева и неплохо это делает. Пусть и дальше продолжает в том же духе.
Мы выложились в этих играх, но думаю, что наша лучшая форма ещё впереди. Осталось очень много команд, и на этой стадии слабых уже нет, только сильнейшие. Будем ждать свой жребий, и надеюсь, что он для нас получится удачным», — сказал Калачёв в эфире программы «Все на матч».