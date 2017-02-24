Вайнцирль: «Шальке» не должен попасться топ-клуб, но слабых соперников в ЛЕ нет

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал домашнюю ничью с греческим клубом ПАОК (1:1) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы довольным тем, что нам удалось выйти в следующих раунд без особых трудностей, в этом заключалась наша задача. Начало встречи было не таким удачным, как в последних матчах. Но мы понимали, что 3:0 — это хороший задел. Вероятно, это тоже наложило свой отпечаток.
ПАОК продемонстрировал именно ту игру, которую мы ожидали. У них есть быстрые игроки, которые очень полезны при игре на контратаке. Но на протяжении всего матча мы уверенно играли в обороне. Надеемся, что в пятницу нам выпадет хороший жребий. Команды топ-уровня нам не должны попасться. Но в 1/8 финала не бывает слабых соперников», — цитирует Вайнцирля официальный сайт клуба.