Фонсека: «Шахтёр» потерпел поражение не от «Сельты», а от команды арбитров

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды обменялись выездными победами со счётом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.
«Без всяких сомнений, „Сельта“ — большая команда. Они сильно играют. Но сегодня мы потерпели поражение от другой команды — арбитров. Нас подвела не „Сельта“, а именно команда арбитров.
Они поставили нам пенальти, который просто является позорищем. Я уже пересмотрел видео — никакого пенальти не было. А еще отменили наш совершенно чистый гол. Там офсайда не было на метр. Это просто позор!
Был открытый футбол. „Сельта“ создавала моменты, мы создавали большое количество. Но повторяю: пенальти не было, наш гол был. Арбитры нас подвели. Мы вылетели из-за них.
В эпизоде с пенальти должна быть желтая карточка сопернику. Арбитр уже хотел ее давать, но потом решил назначить пенальти. Совершенно этого не понимаю.
Мы провели матч с очень хорошей командой и практически прошли дальше. Но мы встретились с позорищем судей. Вы все это видели своими глазами.
Следующая игра будет в воскресенье. Мы должны к нему подготовиться. Будем играть и побеждать, — цитирует Фонсеку „Террикон“ со ссылкой на эфиры телеканала „Футбол 1“.