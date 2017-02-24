Караваев: особенной мотивации во встречах с «Ростовом» у меня не было

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) и вылет команды из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.
«К сожалению, мы не прошли дальше в Лиге Европы. Как и в первой игре, сегодня мы плохо начали матч. Хотя, больше владели мячом и контролировали ход встречи. Но выиграть не смогли. Наши болельщики гнали нас вперед, поэтому, считаю, что важно было не проиграть „Ростову“.
Теперь нужно сосредоточиться на национальном чемпионате и постараться выиграть чемпионский титул. У меня не было особенной мотивации во встречах с „Ростовом“, ведь я стремлюсь побеждать и прогрессировать в каждом матче. Причем, не важно еврокубки это или чемпионат Чехии, кубок Чехии», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.