«Реал» может сыграть со сборной звёзд MLS

Мадридский «Реал» может летом провести товарищеский матч со сборной звёзд MLS, передаёт ESPN.
Согласно информации источника, руководство MLS близко к тому, чтобы заключить соответствующий контракт с «Королевским клубом» для проведения игры, которая намечена на 2 августа в Чикаго. Если соглашение будет заключено, то «Реал» станет первым испанским клубом, сыгравшим со сборной звёзд MLS. Главным тренером этой команды будет наставник «Чикаго Файр» Велько Паунович.
В 2016 году сборная звёзд MLS встречалась с лондонским «Арсеналом» и проиграла со счётом 1:2.