Янкер: главное, что Левандовски забивает при счёте 0:0

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Карстен Янкер не поскупился на похвалу в адрес форварда команды Роберта Левандовского. Янкер посетил тренировки немецкого гранда.
«Левандовски – отличный девятый номер. Главное, что он забивает голы. И прежде всего при счёте 0:0. А пятый или шестой мяч своей команды он забивает потому, что испытывает голод по голам. Кроме того, он очень редко теряет мяч, обладает отличным пониманием игры и сам может выдать голевой пас партнёрам по команде», — цитирует Янкера официальный сайт «Баварии».