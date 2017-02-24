Эберль: могу жить со спекуляциями о «Баварии» и не наврежу «Боруссии» М

Спортивному директору мёнхенгладбахской «Боруссии»
Максу Эберлю пришлось в очередной раз ответить на вопрос о его возможной работе в аналогичной должности в мюнхенской «Баварии». Эберль подчеркнул, что переговоров с немецким грандом не вёл.
«Я могу нормально жить со спекуляциями о «Баварии» и не наврежу «Боруссии». Все эти слухи абсолютно бессмысленны. Дело обстоит так, что у меня есть действующий контракт с «Боруссией» и других вопросов для меня не существует. И мне не над чем ломать голову», — цитирует Эберля Sport1.
Должность спортивного директора в «Баварии» остаётся вакантной, и руководство клуба ищет специалиста на этот пост.