Матч между «Тоттенхэмом» и «Гентом» побил рекорд посещаемости в Лиге Европы

Ответный матч между «Тоттенхэм Хотспур» и «Гентом» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы собрал на трибунах «Уэмбли» 80 465 болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости во втором по значимости европейском клубном турнире.
Предыдущий рекорд был установлен на матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в прошлом сезоне — 75 180 болельщиков. В пятёрку лучших матчей по посещаемости входит три поединка с участием «МЮ». Ранее в этом сезоне на «Олд Траффорд» был установлен рекорд посещаемости группового этапа турнира. За матчем третьего тура между «МЮ» и «Фенербахче» (4:1) наблюдали 73 063 болельщика.
Интересно, что самым посещаемым финалом Лиги Европы является матч 2012 года между «Атлетико» и «Атлетиком», на который в Бухаресте пришли посмотреть 52 347 человек.